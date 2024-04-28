ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР

Об этом стало известно из сводки оборонного ведомства о ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Отмечается, что Новобахмутовка была освобождена подразделениями войск «Центр» в результате активных действий.

Новобахмутовка расположена в Ясиноватском районе ДНР. В селе имеются сельский совет, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб-театр, сельская библиотека, Свято-Троицкая церковь, магазины.

Отдельно в сводке говорится о том, что Центральная группировка войск отбила десять контратак со стороны ВСУ в ДНР. Украинские войска потеряли до 380 своих солдат, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России вместе с Запорожской и Херсонкой областями.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых системой ПВО беспилотниках над четырьмя регионами страны.