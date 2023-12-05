В Казахстане проверят влияние российского сериала «Слово пацана» на молодежь

Министр науки и образования Казахстана Саясат Нурбек заявил, что власти проверят влияние российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на молодежь.

Об этом он сообщил на брифинге для СМИ в правительстве, который прошел 5 декабря. Слова министра приводят РИА Новости.

«Действительно, сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим», – уточнил Нурбек.

Он подчеркнул, что министерство подключило к совместной работе экспертов из министерства информации республики для изучения вопроса. Нурбек уточнил, что в случае необходимости будут приняты меры.

Накануне председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с целью провести проверку в отношении сериала «Слово пацана». Она отметила, что ведомства должны проверить картину на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снят сценаристом и режиссером, известным по другими российскими кинокартинами, Жорой Крыжовниковым. Показ премьерной серии состоялся 9 ноября. Сериал повествует о молодежных группировках, которые зародились в Татарстане в конце 1980-х годов.

Ранее стало известно, что в Иркутске группа подростков убила 15-летнего парня. Подозреваемый был задержан, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В СМИ появилась информация, что преступление было совершенно на фоне набирающего популярность российского сериала, поскольку дети использовали при нападении известные фразы.

Позже МВД по Иркутской области сообщило, что преступление не имеет никакой связи с кинокартиной и призвало прессу не публиковать ложную информацию.

О возможном влиянии сериала «Слово пацана» на подростков ранее в интервью «Подмосковье сегодня» рассказал психолог Артур Вафин.