В Казахстане загорелась степная трава

В Карагандинской области Казахстана загорелась степная трава, сообщило в воскресенье, 6 октября, МЧС республики.

По данным ведомства, площадь, охваченная огнем, достигла 40 га. Отмечается, что при тушении пожара пострадали четыре человека. Всего с места ЧП спасатели эвакуировали 18 человек.

Кроме того, отметили в МЧС, степной огонь перебросился на границу Павлодарской области. Также пожар затронул территорию «Баянаульского государственного национального природного парка».

На данный момент к тушению огня привлекли специальную технику и вертолеты. Уточняется, что ликвидация огня осложняется сильным ветром и отсутствием подъездных путей.

Степные пожары могут быть вызваны как природными факторами (например, молниями), так и человеческой деятельностью (например, неосторожным обращением с огнем или сельскохозяйственными работами). Такие пожары быстро распространяются по сухой траве, особенно в условиях сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка.