В Казани ожидается открытие генконсульства Белоруссии

К апрелю 2026 года Беларусь проведет реорганизацию дипломатических представительств в России: отделения посольств в Казани и Уфе закроются, а вместо них откроются полноценные генеральные консульства. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst.

Финансирование преобразований полностью возьмет на себя Минфин Беларуси. Решение согласовано правительствами обеих стран еще в мае 2025 года, что подчеркивает его плановый характер. Сейчас белорусские консульства в России работают лишь в пяти городах — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а казанское отделение обслуживает шесть регионов Приволжья, включая Татарстан и Кировскую область. Уфимское представительство курирует Башкортостан, Удмуртию и соседние области.

Повышение статуса до генконсульств усилит дипломатическое присутствие Беларуси в ключевых регионах России. Казань сохранит обслуживание тех же шести субъектов ПФО, но с расширенными возможностями — от визовой поддержки до экономических проектов. Аналогичные изменения в Уфе улучшат работу с Башкортостаном и Удмуртией.

После реформы сеть белорусских консульств в России вырастет до семи точек, что укрепит двусторонние связи на региональном уровне и оптимизирует обслуживание граждан обеих стран.

Ранее сообщалось, что генконсульство Турции в Алеппо открылось спустя 13 лет.