В России с 1 ноября 2024 года вступит в силу несколько новых законов

С 1 ноября в России начнет действовать ряд новых законов. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вступит в силу закон, который направлен на улучшение миграционной политики.

Володин подчеркнул, что этот нормативный акт позволит избежать ошибок при регистрации иностранных граждан в государственных системах и поможет выявлять тех, кто ранее нарушал российские законы, не допуская их в страну.

Кроме того, начиная с 1 ноября, Роскомнадзор будет вести реестр блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.

Помимо этого, перечень других новых законов включает в себя: досрочное прекращение полномочий иностранного агента в государственных органах; необходимость для региональных властей утверждать планы по тушению природных пожаров (за исключением земель лесного фонда, обороны и охраняемых природных территорий), а также проводить профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

С 7 ноября начнет действовать закон, позволяющий осуществлять постоянный госконтроль за охраняемыми природными территориями для предупреждения и пресечения правонарушений, таких как загрязнение или использование открытого огня.

Ранее Госдума одобрила конфискацию денег и имущества организаторов незаконной миграции. Закон предлагает жесткие меры, включая конфискацию средств и имущества, полученных преступным путем. Инициатива возникла на фоне значительного роста преступлений в сфере незаконной миграции.