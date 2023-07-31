В Великобритании были уничтожены десятки танков Challenger 2, которые Лондон мог передать ВСУ, сообщает известная британская газета. Минобороны страны потратило на это миллионы фунтов из местного бюджета.

Политолог Алексей Ванифатов заявил, что Великобритания и не собиралась поставлять Украине свои танки. По его словам, британская техника находится в настолько плохом состоянии, что их поставка привела бы к словесному конфликту с руководством Украины.

«Конечно, Соединенное Королевство может начать отправлять свои танки Киеву, но это будет не более чем пиар-акция. Они будут проводить в ремонтных ангарах больше времени, чем на полях конфликта. В Киеве будут недовольны, о чем заявят публично», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, такую технику лучше уничтожить, чем отправлять кому-то. Также политолог отметил, что западные страны готовили Украину к конфликту с 2014 года, но не рассматривали такое развитие событий, когда понадобится массовая переброска танков и другой техники.

«На данный момент в Великобритании примерно 148 танков, но реальное количество исправных боевых машин не более 44, что не может покрывать потребность в обороноспособности Туманного Альбиона», — добавил политолог.

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