Путина просили об объединении с Россией во время его поездки в Киев

В своем Телеграм-канале Павел Зарубин, журналист телеканала «Россия», опубликовал уникальные архивные материалы из программы «Москва. Кремль. Путин». В эфире этой программы на телеканале «Россия» была показана «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он общался с гражданами Украины.

В ходе прямого эфира, который состоялся в 2004 году, ветеран Великой Отечественной войны из Украины обратился к президенту России с просьбой объединить страны. Трансляция велась из центра Киева, с улицы Банковой.

«Я с Украины, хочу сказать вам. Вы во главе государства, сделайте так, чтобы мы были вместе. Вместе мы победили. Если вы сделаете — мы победим, никакие трудности…», — обратился фронтовик к Путину.

ГВ ответ российский лидер коротко ответил: «Будем!».

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостинного двора в Москве и простых россиян. Речь шла обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международная повестки и конечно же основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ. Прямая линия длилась 4 часа 27 минут. Было задано около 70 вопросов.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами