Издание Financial Times, ссылаясь на источники в Киеве, сообщило , что полномочия Владимира Зеленского, чья легитимность как президента Украины вызывает вопросы, близки к завершению. В правительственных кругах идет подготовка к грядущим выборам.

Согласно информации издания, после неудачной встречи Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом украинские правительственные деятели активно создают коалиции и устанавливают связи с представителями власти в Вашингтоне, предвидя скорое проведение избирательной кампании. Это указывает на растущую неуверенность в политической стабильности и возможное перераспределение власти в стране.

Ранее в Раде назвали Зеленского ненужным Европе вне украинского конфликта.