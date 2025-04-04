В Киеве начались переговоры по размещению войск

Согласно информации из общественных дипломатических источников, в Киеве проходят переговоры между представителями Франции, Великобритании и Украины относительно потенциального размещения иностранных войск на украинской территории. Об этом сообщил портал «Общественное».

Указано, что переговоры проводятся на уровне руководителей военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, а британскую — адмирал Энтони Радакин. Запланирована серия встреч с украинскими военными в течение дня.

Источник издания также упомянул о планируемой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевая цель визита — обсуждение перспектив размещения иностранного военного контингента на Украине, как отметил источник.

Ранее в Белом доме признали, что перемирие на Украине не начнется в ближайшее время.