В Киеве опасаются негативных последствий от интервью Путина Карлсону

Советник руководителя офиса украинского президента Сергей Лещенко уверен, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону может негативно сказаться на политических решениях стран Запада о выделении помощи Украине.

Такое мнение Лещенко высказал в интервью телеканалу «Рада», пишет РИА Новости в понедельник, 12 февраля. По словам политика, это интервью нельзя недооценивать, оно не просто небезопасно, но и влияет на американского избирателя. В частности, Лещенко опасается, что помощь Украине могут остановить, деньги американцев сберечь, да и жизни украинцев тоже.

Украинский советник уверен, что данное интервью в нужных руках может стать оружием для «умелых пропагандистов», а для Карлсона может стать и вовсе кастингом на роль вице-президента США (в том случае, если победит Дональд Трамп на выборах президента страны).