В Киеве поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

В Киеве в результате взрывов поврежден склад крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka, сообщило издание «Страна.ua».

«Сегодня утром российские ракеты поразили склад (интернет-магазина) Rozetka, сообщает сооснователь маркетплейса Владислав Чечеткин», — говорится в сообщении.

Накануне в нескольких регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. О взрывах в Киеве сообщалось в социальных сетях. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в результате взрывов были повреждены два предприятия. Какие именно, он не уточнил.

ТАСС сообщал, что в Подольском районе Киева была повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение.

21 марта украинские СМИ также сообщили о взрывах в Николаеве. В городе работала воздушная тревога. Также «красным» на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины горела территория Житомирской области.

Согласно информации на сайте интернет-магазина Rozetka, на нем можно приобрести квадрокоптеры, которые, предположительно, используются для ударов по российской армии.

Ранее мы сообщали, что российская система ПВО перехватила над Белгородской областью 10 ракет от РСЗО Vampire.