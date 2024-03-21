Российская ПВО перехватила над Белгородской областью 10 ракет от РСЗО Vampire

ВСУ пытались нанести очередной террористический удар по территории РФ. Противовоздушная оборона была начеку, она уничтожила в воздухе выпущенные украинские ракеты. Об этом сообщили представители министерства обороны, их слова привели РИА Новости .

В Белгороде и Белгородском районе сегодня утром объявляли ракетную опасность. Это было связано с ударом по региону со стороны Украины. ВСУ выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Около 08:00 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе», - заявили в военном ведомстве.

Украинская армия крайне регулярно совершает подобные атаки. Помимо обстрела из РСЗО, она производит воздушные налеты с использованием беспилотных летательных аппаратов.