Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в рядах ВСУ служат иностранные наемники из 50 стран. Об этом ведомство написало в своих соцсетях.

«Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира», — говорится в публикации.

Отмечается, что иностранные военные приехали на территорию Украины из Великобритании, США, Дании, Австралии и других стран Европы, а также из Азии, Африки и Южной Америки. Утверждается, что среди наемников есть бойцы и ветераны сил специальных операций.

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало о том, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине российские военнослужащие регулярно уничтожают наемников из стран НАТО.

В конце 2023-го года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО ВС РФ уничтожили более 5,8 тысяч иностранных наемников. Большинство из них (1247) человек приехали из Польши. Также в зоне боевых действий были ликвидированы 466 наемников из США и 344 — из Великобритании.

Ранее Минобороны РФ также сообщило о том, что в освобожденной ВС России Авдеевки были обнаружены канадские и грузинские наемники.

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