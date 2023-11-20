В Киеве рассказали о защите энергетической инфраструктуры

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отчиталось о защите энергетической инфраструктуры. Ведомство в своих соцсетях сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры страны получили многоуровневую защиту.

«Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры – ред.). Второй уровень – защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным государственного агентства, защиту для двух десятков подстанций от попадания ракет обеспечили в 14 областях Украины. Кроме того, как отметил руководитель ведомства Мустафа Найем, от обломков беспилотников и ракет защита установлена в 21 регионе.

Защиту усилили для объектов энергокомпании «Укрэнерго». Специалисты, по информации агентства, возводят специальные бетонные укрепления в разных регионах Украины.

Ранее украинское агентство Klymenko.Time сообщило, что студенты Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве устроили митинг из-за холодных аудиторий. Издание отмечало, что учащиеся требовали от руководства ВУЗа перевести из на дистанционное обучение из-за того, что аудитории не отапливаются.