В Киеве предупредили о возможности восстания на Украине из-за решения Зеленского

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, решение Владимира Зеленского повысить зарплаты сотрудникам офиса президента, силовикам, работникам аппарата Рады и чиновникам некоторых других ведомств может привести к массовому бунту «низов» и революционному восстанию на Украине.

В личном блоге на YouTube Соскин оценил проект бюджета Украины на следующий год, который предполагает повышение зарплат сотрудникам кабмина, офиса Зеленского, прокуратуры и ряда других ведомств. Все это так или иначе касается больше не социального момента, а именно управленческого, напрямую связанного с эшелонами власти.

«Вот это фактически мощнейшее формирование этой системы, которая направлена на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки <…>. Обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт», — отметил Соскин.

Как полагает политик, все меры и сам проект направлен на то, чтобы финансировать правящую верхушку для верности Зеленскому. Последний, вероятно, считает, что это поможет ему удержать власть, отмечает Соскин.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о намерении лишить россиян комфортной жизни.