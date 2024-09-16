Зеленский заявил о намерении лишить россиян комфортной жизни
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Киев наменен лишить россиян комфортных условий жизни. Такое заявление в интервью CNN сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Данную позицию он объяснил тем, что, если российские граждане будут лишены комфортных условий, например, останутся без электроэнергии или будут постоянно находиться в опасности, то это приведет к тому, что они начнут оказывать давление на президента страны.
В заключение Зеленский призвал помочь Украине стать сильным государством, которое способно усадить Путина за стол переговоров.
В четверг, 12 сентября, в ходе выступления на пресс-конференции Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области, признал, что ВС РФ успешно освобождают населенные пункты.
Ранее сообщалось о том, что политолог Кот предостерег Зеленского от шуток в политике.