Зеленский заявил о намерении лишить россиян комфортной жизни

Данную позицию он объяснил тем, что, если российские граждане будут лишены комфортных условий, например, останутся без электроэнергии или будут постоянно находиться в опасности, то это приведет к тому, что они начнут оказывать давление на президента страны.

В заключение Зеленский призвал помочь Украине стать сильным государством, которое способно усадить Путина за стол переговоров.

В четверг, 12 сентября, в ходе выступления на пресс-конференции Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области, признал, что ВС РФ успешно освобождают населенные пункты.

Ранее сообщалось о том, что политолог Кот предостерег Зеленского от шуток в политике.