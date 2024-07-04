Украинский президент Владимир Зеленский проявил неуважение к американскому журналисту Такеру Карлсону и фактически его оскорбил. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге, его комментарий передает РИА Новости .

Такер Карлсон пытался добиться разрешения на интервью с Владимиром Зеленским два года. Однако в день, когда американцу наконец-то удалось это сделать, в Киеве тут же опровергли эту информацию. Заявили, что у лидера киевского режима нет планов общаться с журналистом. Более того, иностранца вообще «нет в графике» Зеленского.

«Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение. Если Никифоров так заявил, значит, ему это приказали», — сказал эксперт.

Судя по словам Карлсона, он получил разрешение, но, вероятно, теперь его просто кинули. Аналитик полагает, что из-за этого Карлсон начнет еще глубже копать под Зеленского, например, на предмет коррупции и наркозависимости.

Напомним, что американский ведущий взял интервью у Владимира Путина в феврале 2024 года. В нем российский президент подробно рассказал про украинский кризис, конфликт и процесс переговоров. В очередной раз глава РФ подчеркнул, что Москва открыта для переговоров, а страна ни в каком виде не планирует нападать на страны НАТО, как об это сообщают многие западные СМИ.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон анонсировал свое скорое интервью с Зеленским.