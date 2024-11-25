В Киеве заявили о серьезном конфликте между Зеленским и Сырским

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постепенно перешел в серьезную открытую фазу. Так считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы. Такое мнение он высказал на одном из YouTube-каналов.

Соскин заявил, что Сырский выполняет определенные задания, тем не менее, он перестал приходить на встречи со своим президентом.

«Уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, то есть уже есть открытый серьезный конфликт», — указал экс-советник.

Все это говорит о том, что Зеленский потихоньку утрачивает контроль над страной. Судя по всему, в обозримом будущем армия полностью выйдет из-под его подчинения.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский сильно осложнил свои пути отхода из страны в случае проигрыша. Президент своими репрессиями и расправами над инакомыслящими перекрывает сам себе коридоры отступления в том случае, если его режим окончательно потерпит крах.