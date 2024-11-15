В Киеве заявили о вероятной угрозе для Зеленского при побеге из Украины

Из-за организованных репрессий Владимиром Зеленским внутри Украины, он усложняет себе пути отхода из страны в случае надобности. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Каждый ваш шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — отметил политик, обращаясь к президенту Украины.

Эксперт также считает, что предпринимаемыми действиями Владимир Зеленский лишь понижает имеющийся статус. При этом он упрекнул главу киевского режима в фактическом захвате власти, которую не получится удержать долго из-за малого количества ресурсов.

Ранее сообщалось о том, что в Раде Зеленского обвинили в нарушении Конституции страны.