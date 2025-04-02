В Кишиневе устроили акцию протеста против высылки российских дипломатов

В Молдавии активисты оппозиционного блока «Победа» организовали акцию протеста в международном аэропорту Кишинева, выражая недовольство в связи с высылкой российских дипломатов. Об этом сообщил телеканал «Канал 5».

Отмечается, что участники митинга поддерживают трио дипломатов, объявленных персонами нон грата властями республики, и подчеркивают необходимость открытого диалога между Молдавией и РФ.

Министерство иностранных дел Молдавии ранее объявило трех российских дипломатов персонами нон грата и потребовало немедленно покинуть страну. В качестве обоснования правительство Кишинева ссылается на наличие доказательств их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.

По словам активиста блока Юрия Витнянского, Кишинев выбирает неправильную стратегию ведения коммуникации с Москвой.

«К сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия», — отметил он.

Одним из основных обвинений в адрес дипломатов стало оказание помощи депутату Александру Нестеровскому якобы в уклонении от правосудия. Молдавский суд заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы за «пассивную коррупцию» и «финансирование преступной организации».

Такие шаги со стороны молдавского правительства не первые. Еще в августе 2023 года из Молдавии были высланы 45 сотрудников российского посольства, на что Москва отреагировала запретом на въезд 18 депутатам молдавского парламента. В 2024 году еще несколько сотрудников посольства также покинули республику.

Ранее сообщалось, суд Кишинева второй раз отказал прокурорам в аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул.