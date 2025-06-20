В Китае наблюдается повышенное внимание к предсказаниям основателя ЛДПР, российского политика Владимира Жириновского о будущем Ближнего Востока. Так, аналитики китайского издания Baijiahao отмечают , что многие из его предсказаний начали сбываться, особенно в контексте конфликта между Израилем и Ираном.

Жириновский еще в 2019 году предрек напряженность и масштабные потрясения на Ближнем Востоке после 2020 года. Политик предупреждал, что Иран не станет Вьетнамом, Кореей или Косово и что конфликт в регионе выйдет за рамки локальной борьбы.

Также Жириновский предвидел вмешательство США и значительное увеличение мировой стоимости нефти. Это событие сейчас практически реализовалось, ведь цена за баррель нефти приближается к отметке в $200.

Китайские аналитики считают, что такие точные прогнозы свидетельствуют о глубоком аналитическом подходе Жириновского к международным процессам и обращают внимание на глобальные экономические последствия.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в московской больнице после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал с самыми резонансными предсказаниями Владимира Жириновского за последние 30 лет.