В Китае объяснили желание перебежчиков из КНДР попасть на Украину

Около 200 северокорейских дезертиров, проживающих в Южной Корее, стремятся переселиться на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших сотоварищей, которые, как утверждается, находятся в России. Об этом сообщил South China Morning Post (SCMP).

Согласно информации издания, данная группа включает в себя бывших военнослужащих с опытом службы от семи до десяти лет.

Они намерены использовать свои знания о Вооруженных силах КНДР для подрыва морального духа и организации среди северокорейских солдат.

«Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», — сказал Ан Чан Иль, 69-летний перебежчик и, как утверждается, член группировки.

Он отметил, что люди с военным опытом из Северной Кореи лучше всего понимают военные традиции и психологическое состояние солдат, чем кто-либо другой.

Ранее сообщалось, что украинским военным начали раздавать методички с фразами на корейском языке для общения с солдатами из КНДР в случае их прибытия в зону конфликта.

В памятках приводятся основные команды и вопросы, транслитерация и перевод. Например, «Брось оружие!», «Назови свое подразделение», «Ты ранен?» и другие.