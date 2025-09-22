Россия усилила группировку на Курильских островах развертыванием берегового ракетного комплекса «Бастион» в ответ на размещение США ракетного комплекса Typhon в Японии в ходе учений Resolute Dragon.

Как сообщает китайское издание Sohu, размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon в Японии побудило Россию принять ответные меры. На Курильских островах был оперативно развернут береговой ракетный комплекс «Бастион». Для усиления группировки также были переброшены истребители из арктического региона и боевые возможности Тихоокеанского флота.

Публикация отмечает, что американо-японские учения Resolute Dragon, в рамках которых и размещается комплекс, обостряют региональную обстановку. Наличие такого оружия вблизи российских границ представляет прямую угрозу национальной безопасности и ведет к дальнейшей дестабилизации.

Учения Resolute Dragon 25 проходят с 11 по 25 сентября с участием около 14 тысяч японских и 5 тысяч американских военнослужащих. Комплекс Typhon будет временно размещен на авиабазе «Ивакуни».

Ответные меры России включали недавние успешные пуски крылатых ракет атомными подлодками «Красноярск» и «Омск» в Охотском море, а также учебную стрельбу комплекса «Бастион» с острова Парамушир по морской цели на расстоянии 350 км.

Ранее Германия оценила слова Ющенко о «движении на Москву».