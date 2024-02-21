В США заявили, что командование ВСУ потеряло контроль над армией после сдачи Авдеевки
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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что командование ВСУ больше не может держать под контролем армию. По его мнению, ситуация усугубилась после сдачи Авдеевки. Об этом он рассказал в интервью каналу News Nation.
Дэвис считает, что положение ВСУ будет становиться еще хуже из-за того, что солдаты не доверяют военачальникам.
«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города <…>, которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать. Вместо этого, они ушли оттуда, за ними последовали остальные», — заявил Дэвис.
17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии этого населенного пункта.
Авдеевка расположена в 13-ти километрах от Донецка. Находящиеся там украинские военные регулярно обстреливали столицу ДНР. Освобождение Авдеевки также позволяет ВС РФ подвигаться дальше по ДНР и вытеснять противника с других подконтрольных территорий.
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