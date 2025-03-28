«Прощалась с семьей»: россиянка из Бангкока рассказала о мощном землетрясении

Живущая многоэтажке в Бангкоке россиянка рассказала RT об эвакуации во время землетрясения.

Россиянка живет в Бангкоке вместе с молодым человеком. Она рассказала, что они в момент начала землетрясения находились на 40-м этаже здания. Во время природного катаклизма не было времени собрать вещи, а эвакуировались быстро, в домашней одежде.

«Это было очень страшно. Я записывала голосовые своей маме, своей семье, я прощалась с ними», — рассказала девушка.

Также собеседница рассказала, что афтершоки начались спустя полчаса. По ее словам, казалось, что 61-этажная высотка упадет. Однако им удалось быстро ее покинуть.

Другие туристы, которые уже застали землетрясение в Турции и на Кипре, назвали подземные толчки в Таиланде самыми сильными, что переживали.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Азии. Были затронуты такие страны, как Таиланд, Бангладеш, Индия, Лаос, Мьянма и Китай. Из-за сильных толчков произошли обрушения зданий в Мьянме и Таиланде, есть погибшие. Однако точное количество пока неизвестно. Ранее сообщалось как минимум о трех жертвах. Также пропал 81 человек.