В Китае заявили, что Тайвань никогда не станет отдельным государством

Тайвань никогда не станет отдельным государством. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передают РИА Новости.

В субботу, 27 июля, Ван И и Блинкен провели встречу в лаосе в рамках мероприятия, посвященного Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По словам главы китайского МИДа, стороны, которые вступаются за «независимость» Тайваня, будут непременно получать ответ от китайской стороны. Его слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.

«Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. «Независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — сказал Ван И.

Тайвань — это остров, расположенное в Восточной Азии, на восточном побережье материкового Китая. Тайвань имеет статус, оспариваемый Китаем, который считает его частью своей территории.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем были прерваны в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией Китая войска Гоминьдана под руководством Чан Кайши оказались на Тайване.

Неформальные и деловые связи между Тайванем и материковым Китаем начали восстанавливаться в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов контакты между сторонами стали осуществляться через неправительственные организации, такие как пекинская Ассоциация развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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