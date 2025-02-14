В Китае заявили, что ценят ЕС как важный полюс в многополярном мире

Китаю очень важно видеть ЕС как один из полюсов в складывающемся многополярном мире. Об этом заявил Ван И, руководитель китайского Министерства иностранных дел, его слова привело РИА Новости.

Министр напомнил, что в 2025 году исполнится 50 лет с того момента, когда между Китаем и ЕС были установлены дипломатические отношения. С тех пор Пекин старается видеть в Европе партнера, а не соперников.

«Китай всегда рассматривал Европу как важный полюс в многополярном мире. Китай готов работать с европейской стороной для углубления стратегической коммуникации и взаимовыгодного сотрудничества», — указал он.

Такую речь Ван И произнес во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что только такое партнерство направит общество к миру, развитию и процветанию.

Ранее Ван И объяснил закупки КНР газа у России заботой о своих гражданах. По его утверждению, никто больше не в состоянии предложить столько природного газа китайской промышленности. По этой причине Пекин будет игнорировать западные санкции и продолжать сотрудничать с РФ.