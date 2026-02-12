Наследница Пхеньяна: Ким Чен Ын официально перевел дочь из статуса кандидата в статус преемницы

Власти Северной Кореи перешли к финальной стадии закрепления статуса наследницы за дочерью действующего лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Национальной службы разведки Южной Кореи, Пхеньян сменил формулировку оценки положения Ким Чжу Э: если ранее ее кандидатура лишь рассматривалась, то теперь она официально находится на этапе назначения в преемницы. Ключевым индикатором перемен стало изменение официальной риторики и формата участия девочки в государственных делах.

Депутат Ли Сон Кын после закрытого брифинга разведслужбы сообщил, что южнокорейские аналитики ожидают появления Ким Чжу Э на предстоящем заседании Трудовой партии Кореи. На этом съезде ей может быть присвоен официальный титул, что окончательно подтвердит династические планы ее отца.

В последнее время Ким Чжу Э фактически стала постоянной спутницей председателя госсовета КНДР на важнейших публичных мероприятиях, включая военные парады и испытания вооружений. По мнению экспертов агентства Yonhap, сопровождение лидера в официальной зарубежной поездке стало четким сигналом для мирового сообщества о формировании будущего политического курса Пхеньяна. Несмотря на юный возраст, Ким Чжу Э уже занимает центральное место в государственной пропаганде, демонстрируя преемственность власти в четвертом поколении правящей династии.

