В КНДР прокомментировали сообщения об отправке войск в Россию

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю заявил, что возможная отправка военных сил КНДР в Россию полностью соответствует нормам международного права. Слова чиновника приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Заместитель министра, ответственный за взаимодействие с Россией во внешнеполитическом ведомстве, также указал на наличие сил, которые стремятся представить данное действие как неправомерное.

Ким Чон Гю добавил, что наблюдает множество «версий отправки Вооруженных сил КНДР в Россию, которые в последнее время распространяются мировыми средствами массовой информации».

Он также уточнил, что Министерство иностранных дел не занимается вопросами, касающимися Министерства обороны, поэтому не может комментировать данную информацию отдельно.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал «спутниковые снимки» Сеула с войсками КНДР в России.