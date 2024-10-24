Путин прокомментировал «спутниковые снимки» Сеула с войсками КНДР в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался по поводу «спутниковых фотографий», на которых предположительно запечатлены северокорейские войска на территории России, передает RT.

«Снимки — они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что имеются доказательства перемещения военных из Северной Кореи на территорию России.

Сообщения о возможной отправке военнослужащих КНДР в Россию начали поступать в начале октября, и такую вероятность также рассматривало Министерство обороны Южной Кореи.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл противоречивой информацию о «переброске солдат КНДР».

Представитель Кремля призывал общественность и СМИ относиться к подобным сведениям с особым скептицизмом.