В конгрессе США собираются вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

Палата представителей американского конгресса в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену собирается принять решение о предъявлении обвинений главе Белого дома в первой половине наступающего 2024 года.

Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан.

«Мы намерены поговорить с последними несколькими свидетелями, но хотим сделать это как можно скорее», — сказал Джордан.

Он отметил, что до конца декабря уходящего года сенаторы рассчитывает опросить пару свидетелей, а также столько же и в январе 2024-го.

Ранее сообщалось, что республиканцы из палаты представителей американского конгресса могут уже в ближайшие несколько недель проголосовать по вопросу о проведении расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену.