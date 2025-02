В Конгрессе США захотели выдвинуть законопроект против Илона Маска

Демократ утверждает, что этот шаг необходим для предотвращения использования должностных полномочий в личных интересах. Само название является аббревиатурой, созвучной с именем американского предпринимателя, однако расшифровывается так: Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy (Прекращение разграбления нашей нации через уменьшение неэтичной государственной клептократии).

«Этот закон будет предписывать прекращение федеральными агентствами любых контрактов, заключенных с специальным государственным служащим, аналогично запретам для членов конгресса и других федеральных служащих», — сказал Покан.

Речь идет о компаниях Маска, которые имеют федеральные контракты на сумму более 20 млрд долларов. Покан считает, что Маск, работающий в администрации президента США Дональда Трампа в качестве специального государственного служащего, не может быть объективным в своих действиях.

Ранее член демократической партии Эл Грин сообщил о начале работы по импичменту президента США Дональда Трампа.