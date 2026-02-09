В Конституции Казахстана решили изменить формулировку о русском языке

В Конституции Казахстана исправят формулировку о русском языке, пишет kp.ru. Соответствующее изменение подтвердил судья Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

Речь идет о редакционной правке в статье основного закона страны. Она коснется слово «тең», означающее «равный», которое заменят на «қатар» («наряду» на русском языке).

По словам Нурмуханова, это изменение необходимо для обеспечения терминологической и семантической единообразности текста Конституции Казахстана.

В начале 2026 года в соседней республике началась масштабная конституционная реформа. 21 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о формировании специальной комиссии, которая за короткий срок должна была переработать 84% текста основного закона, внеся изменения в 77 статей.

Изначально, в проекте от 31 января, русский язык сохранял статус официального в работе государственных органов наравне с казахским. Однако в ходе дальнейшего обсуждения, к десятому заседанию комиссии, эту формулировку ужесточили.

Как объясняет телеграм-канал «Русская Евразия», в правовой технике слово «наравне» является формулой равноправия, означающей одинаковый статус, равный объем применения и отсутствие приоритетности.

Термин «наряду» имеет иное правовое значение — это формула совместности, но не равенства. Она означает «вместе с», но не подразумевает обязательной симметрии в статусе.

Отмечается, что такая формулировка создает правовую основу для установления приоритета государственного, то есть казахского, языка, позволяет регулировать частоту и сферы применения двух языков и открывает возможность для административного перераспределения их функций.

Ранее казахстанский комик Нурлан Сабуров впервые обратился к россиянам после запрета на въезд в Россию на 50 лет.