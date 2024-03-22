В Костроме водитель снес женщину с ребенком в коляске, уходя от столкновения

В Костроме произошло ДТП, в результате которого водитель влетел в женщину с грудным ребенком в коляске, сообщает Baza. Издание также опубликовало видеофрагмент произошедшего.

На кадрах видно, что водитель, управлявший автомобилем Haval, пытается уйти от столкновения на перекрестке, но в результате сносит мать с коляской. Инцидент произошел на пересечении улиц Терешковой и Симановского.

Водитель Haval хотел уйти от столкновения с поворачивающим на него автомобилем Nissan. Для этого он повернул руль и въехал на тротуар, где стояла женщина. Ребенка откинуло в стену магазина.

Сейчас за жизнь малыша борются врачи. Он находится в критическом состоянии. Мама ребенка получила черепно-мозговую травму и перелом бедра. На водителя, въехавшего в людей, возбудили уголовное дело. Проводится соответствующая проверка.

Ранее Baza также сообщала, что в Данкове Липецкой области студентка одного из местных ВУЗов хотела пожечь здание военного комиссариата. Сейчас девушка находится в психиатрической больнице.