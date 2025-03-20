В Краматорске разбомбили бывшее здание СБУ

В Краматорске нанесли удар по зданию, где ранее располагалось подразделение Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что взрывы также были зафиксированы в других частях города, однако подробности о последствиях удара не уточняются.

Краматорск расположен в ДНР. Город также представляет собой центр Краматорской агломерации и является важным узлом тяжелого машиностроения. На ноябрь 2022 года численность населения Краматорска составляла около 80 тыс. человек.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар по эшелону с боеприпасами и вооружением украинской армии. В ведомстве также отметили, что российские военнослужащие атаковали украинские позиции в Сумской области, расположенные у границы с Белгородской областью.

По данным Минобороны РФ, ВСУ на этом направлении понесли потери в количестве до 150 военнослужащих, а также более 20 единиц бронетехники.

20 марта в Энгельсе после атаки украинских БПЛА произошел пожар. Из-за этого жителей садового товарищества пришлось эвакуировать.