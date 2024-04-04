В Краснодарском крае ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

В Краснодарском крае задержан мужчина, ранее служивший в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он является гражданином Израиля. Его задержали за намерение вступить в ряды ВСУ. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Отмечается, что мужчина негативно высказался к специальной военной операции на Украине. Он поддерживал контакт с запрещенными в РФ террористическими организациями с целью перейти на сторону украинской армии, чтобы воевать против российских военных.

«УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г.р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Под присмотром сотрудников ФСБ гражданин Израиля был выдворен из России. Въезд на ее территорию для него закрыт.

30 марта мы сообщали, что сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае трех мигрантов, которые планировали совершить теракт в Ставрополье.

Ранее посольство Израиля в РФ сообщило, что среди военнослужащих ЦАХАЛ есть граждане России. По информации ведомства, девять солдат, имевших двойное гражданство, в том числе российское, погибли с начала палестино-израильского конфликта в Газе.