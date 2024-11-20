В Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравления детей

В Красноярском крае зарегистрировано второе массовое отравление школьников за одни сутки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

Отмечается, что в медучреждения Канска обратились 18 детей, один учитель и один технический работник, из которых 10 детей были госпитализированы для дальнейших медицинских исследований и оказания необходимой помощи.

На данный момент прокуратура организовала проверку совместно с Роспотребнадзором. Специалисты отобрали пробы из пищевого блока на предмет лабораторных исследований. Также было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Администрация школы принимает активные меры для устранения последствий. В учреждениях проходит дезинфекция помещений. По предварительной информации, блюда, из-за которых отравились дети, готовились из продуктов, предоставленных индивидуальным предпринимателем.

Стоит отметить, что это уже второе массовое отравление школьников в регионе. Ранее в школе №76 в Красноярске произошел подобный инцидент, в результате которого в медучреждения обратились 23 ребенка, двоих из которых пришлось госпитализировать.