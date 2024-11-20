SHOT: массовое отравление зафиксировано в красноярской школе, двое госпитализированы

В красноярской школе произошла массовая интоксикация. Как сообщил SHOT, состояние здоровья ухудшилось у 23 учащихся различных возрастов, все они обратились за медицинской помощью.

Первоначальная версия — наличие инфекции в воде, которую дети употребляли в школьной столовой. В первую очередь эксперты намерены проверить молоко.

После вчерашнего обеда в столовой 23 ученика с 1-го по 11-й класс почувствовали себя плохо. У большинства из них предварительно диагностирована ротавирусная инфекция. Двух школьников, находящихся в тяжелом состоянии, пришлось госпитализировать.

В отношении случившегося открыто уголовное дело по статье 238 УК РФ «Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности». В настоящее время проводится расследование.

Это не первый инцидент массового отравления в столовых российских образовательных учреждений. Ранее сообщалось, что в Новочебоксарске число отравившихся после обеда в столовой школы №4 увеличилось до 205 человек.