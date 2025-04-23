Украина должна принять нейтральный статус для обеспечения безопасности России. Об этом в интервью французскому изданию Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вступление Украины в НАТО создало бы потенциальные угрозы для безопасности российского государства. Песков подчеркнул, что безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других.

«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины», — сказал Песков.

Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью главы киевского режима Владимира Зеленского. По информации источников, американский лидер может рассмотреть возможность ограничения военной помощи Украине из-за позиции Зеленского.

Накануне в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) Зеленский подтвердил, что Украина не признает Крым российской территорией. Ранее этот вариант стал одним из ключевых компромиссов по урегулированию конфликта на Украине, который предложил Белый дом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы достичь всех целей миром или военным путем.