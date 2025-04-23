В Кремле заявили о намерении Москвы достичь всех целей миром или военным путем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова использовать как мирные, так и военные средства для реализации всех своих задач. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Le Point.

Песков отметил, что нынешняя обстановка на фронте складывается в пользу России.

«Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», — сказал Песков.

Одним из ключевых моментов, которые пресс-секретарь российского лидера затронул в интервью, стало обсуждение условий, при которых возможно полное прекращение огня.

Песков ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможности мирных переговоров, отметив, что РФ требуются гарантии, включая прекращение поставок военной техники и боеприпасов Украине от стран Запада, в том числе от Франции и Великобритании.

Песков также указал на различие в подходах к урегулированию конфликта между Россией и западными странами.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США откажутся от украинской повестки при отсутствии прогресса.