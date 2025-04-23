В Кремле заявили о намерении Москвы достичь всех целей миром или военным путем
Песков: Россия достигнет своих целей мирным или военным путем
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова использовать как мирные, так и военные средства для реализации всех своих задач. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Le Point.
Песков отметил, что нынешняя обстановка на фронте складывается в пользу России.
«Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», — сказал Песков.
Одним из ключевых моментов, которые пресс-секретарь российского лидера затронул в интервью, стало обсуждение условий, при которых возможно полное прекращение огня.
Песков ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможности мирных переговоров, отметив, что РФ требуются гарантии, включая прекращение поставок военной техники и боеприпасов Украине от стран Запада, в том числе от Франции и Великобритании.
Песков также указал на различие в подходах к урегулированию конфликта между Россией и западными странами.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США откажутся от украинской повестки при отсутствии прогресса.