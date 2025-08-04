Верховный правитель Малайзии прибудет в Россию с первым государственным визитом

Специальный борт с верховным правителем страны султаном Ибрагимом ибни Искандаром вылетел с базы Королевских ВВС Малайзии в направление России. Об этом сообщило издание Bernama.

Этот визит станет знаковым событием в двусторонних отношениях между РФ и Малайзией, поскольку глава малайзийского государства посетит Россию впервые за 57 лет с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

Султан Ибрагим, вступивший на пост верховного правителя в январе 2024 года, пробудет в России с 5 по 10 августа. Центральным событием визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где, как ожидается, стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, энергетического партнерства и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Лаос подготовил необычный подарок России в честь 65-летия дипломатических отношений.