В Кремле начали подготовку к визиту Ким Чен Ына

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил прессе на конференции Российского совета по международным делам о том, что ведется работа по организации визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Он также упомянул о подготовке поездки Сергея Лаврова в Северную Корею для улучшения стратегических консультаций с корейскими партнерами.

Как пояснил Руденко, начало этому диалогу было положено в ходе визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в российскую столицу в ноябре текущего года.

Руденко подчеркнул важность продолжения этой практики и заявил, что в текущем году настала очередь для визита Сергея Лаврова, выразив большие надежды на результаты этой встречи.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту Путину.