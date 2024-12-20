В Кремле напомнили о словах Путина о возмездии за атаки вглубь РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина, который ранее заявил о возмездии за удары ВСУ вглубь российской территории.

Представитель Кремля напомнил, что РФ будет отвечать на каждую попытку атаковать регионы страны.

Во время прямой линии, объединенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин прокомментировал создание новой российской ракеты «Орешник», а также предложил западным «экспертам», которые сомневаются в мощности этого оружия, выбрать цель в Киеве и установить там системы ПВО. Таким образом, отметил глава государства, действие «Орешника» можно будет проверить.

Отвечая на вопрос об этой фразе Путина, пресс-секретарь президента подчеркнул, что инициатива рассказать о ракете была не его.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вызвался помочь Владимиру Путину в выборе объекта в Киеве для удара «Орешником».