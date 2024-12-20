«Можно я выберу?»: Кадыров вызвался подобрать Путину объект в Киеве для эксперимента с «Орешником»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил готовность оказать содействие президенту Российской Федерации Владимиру Путину в проведении испытаний новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава Чеченской Республики заявил о готовности определить цель в столице Украины для потенциального применения «Орешника».

«Президент РФ ответил в свойственной только ему манере — предложил провести эксперимент: предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар «Орешника». Можно я выберу, Владимир Владимирович?» — написал Кадыров.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

Выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером, что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».