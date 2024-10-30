В Кремле назвали вбросом информацию о прекращении ударов по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «вбросом» информацию о якобы ведущихся переговорах о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее такие данные опубликовало издание Financial Times.

По словам Пескова, в последнее время наблюдается увеличенное количество подобных вбросов, не имеющих под собой реальных оснований. Представитель Кремля отметил, что даже у таких солидных изданий, как Financial Times, случаются ошибки.

Он подчеркнул, что статья, о которой идет речь, не является исключением в ряде публикаций на эту тему.

Россия наносит удары по критическое инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на Крымский мост в октябре 2022 года. В Министерстве обороны РФ подчеркивали, что эти атаки не направлены на мирную инфраструктуру. Целью ударов ВС России являются оборонные предприятия, склады с военной техникой и вооружением, а также базы подготовки украинских военных и наемников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вести переговоры, пока ВСУ не покинут все оккупированные территории.