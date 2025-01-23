В Кремле негативно оценили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие с высказыванием президента США Дональда Трампа, который ранее охарактеризовал роль Советского Союза во Второй мировой войне как «вспомогательную», передает ТАСС.

Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что, несмотря на уважение к Трампу, данная оценка не соответствует исторической реальности.

Он отметил, что конфликт происходил на другом континенте для американцев, и добавил, что сотни тысяч, если не миллионы, жизней были отданы на фронтах войны, которая напрямую касалась СССР.

«Давайте все-таки не забывать, что президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан. И тогда тоже лежал океан», — отметил Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия «помогла США» в общей борьбе против фашистского режима Германии. Данная формулировка вызвала критику со стороны российских властей и историков, поскольку СССР выполнял главенствующую роль в разгроме нацистов.