В Кремле объяснили быстроту присвоения звания Героя России ефрейтору из Якутии

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев был удостоен звания Героя России по решению президента РФ Владимира Путина, сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что быстрое принятие такого решения стало возможным благодаря наличию определенного порядка, регулирующего процесс присвоения званий.

Григорьев стал известен после инцидента в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, когда он одержал победу в ножевом бою с украинским военнослужащим. В ходе схватки противник попросил российского солдата позволить ему умереть спокойно.

Инцидент, который стал предметом обсуждения, был зафиксирован на видео осенью 2024 года в ДНР.

После боя Григорьев находился в тылу врага, где ему удалось уничтожить несколько украинских солдат, а также повредить бронетехнику и взорвать склад боеприпасов ВСУ. В качестве знака признательности губернатор Якутии Айсен Николаев подарил ему якутский нож.

Сам Григорьев узнал о присвоении звания Героя России из новостей и был удивлен таким оперативным решением.

Звание Героя России является высшей наградой, присваиваемой за выдающиеся заслуги перед Родиной. Вместе с медалью «Золотая Звезда» устанавливается бронзовый бюст награжденного. Решение о награждении принимает глава государства на основании представлений федеральных органов.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что боевики ВСУ жалуются на неуловимость российских солдат.