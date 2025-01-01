Российские военные в зоне специальной операции стали практически неуловимыми для украинских сил. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации издания, в ходе наступления на востоке Украины российские бойцы все чаще применяют электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им быстро перемещаться и рассредоточиваться вдоль линии фронта.

Офицер ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский в интервью газете отметил, что уничтожить одну единицу техники, перевозящую 15 человек, относительно просто. Однако когда эти же 15 человек мобильно передвигаются на электрических скутерах, это создает серьезные трудности.

Ранее сообщалось, что инженер ВС РФ в одиночку спас целое подразделение, вызвав на себя огонь ВСУ.