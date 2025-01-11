Победивший в схватке с бойцом ВСУ ефрейтор из Якутии удивился, что ему быстро дали звание Героя России

Ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии поделился в интервью RT своими впечатлениями о награде Героя России, полученной от президента Владимира Путина. По словам военнослужащего, это событие стало для него полнейшей неожиданностью.

«Я в шоке… Я не ожидал такого быстрого решения», — рассказал Григорьев.

Он рассказал, что узнал о своей награде благодаря звонку брата, который попросил его включить телевизор. Семья сильно обрадовалась этой важной новости.

Напомним, что 11 января Владимир Путин наградил ефрейтора Григорьева званием Героя Российской Федерации. Военнослужащий проявил мужество в рукопашной схватке с солдатом ВСУ, которая была зафиксирована на видео и вскоре разошлась по всей стране. Украинский солдат потерпел поражение и перед смертью признал Григорьева лучшим бойцом в мире.

Ранее Маск рассказал о своем ноже, комментируя схватку бойца из Якутии с военным ВСУ.