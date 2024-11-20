В Кремле заявили об отсутствии связи между Москвой и Вашингтоном по «горячей линии»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «горячая линия» связи между Кремлем и Белым домом в настоящее время не функционирует.

В комментарии ТАСС он отметил, что, хотя существует специальная защищенная линия для общения, включая видеосвязь, контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом не было.

Последний раз президент Путин общался Байденом 12 февраля 2022 года. В ходе этого разговора основное внимание уделялось вопросам безопасности для России и ситуации вокруг Украины, а также отсутствию конструктивного диалога между двумя странами.

Горячая линия Вашингтон — Москва была создана после Карибского кризиса в 1962 году с целью обеспечения экстренной связи между лидерами СССР и США. Официально она начала свою работу 30 августа 1963 года. В период холодной войны линия использовалась для экстренных переговоров, однако в последние годы президенты предпочитали общаться по прямому телефону.

Кроме того, Песков рассказал, что последний контакт между пресс-секретарями президентов России и Соединенных Штатов произошел еще во время президентства Барака Обамы.

«У нас давно не было контактов по линии [пресс-секретарей]. Я помню, последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме. Потом после этого уже добрых отношений у нас не было», — сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал назначение Кэролайн Ливитт пресс-секретарем выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Песков отметил, что не знаком с ней, но готов к диалогу. По его словам, важно, чтобы Россия была открыта для общения с США, независимо от политических изменений.

Отдельно Песков высказался о вовлечении Запада в конфликт на Украине. По его словам, активное участие таких государств, пусть и непрямое, в противостоянии с Киевом усугубляет ситуацию. Он подчеркнул, что разрешение США, данное Украине, использовать дальнобойное оружие для атак по территории России является шагом, который лишь увеличивает напряженность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается как война между Россией и НАТО.